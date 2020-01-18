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В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 20:03
В Лондоне эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва
Фото: аэропорт "Гатвик" (Airlines Inform)

Пассажир, опаздывающий на рейс, сообщил о минировании

В Британии эвакуировали лондонский аэропорт "Гатвик" из-за звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

Как установили правоохранители, 32-летний британец Рашидул Ислам, боясь опоздать на свой рейс, анонимно сообщил полиции о минировании аэропорта "Гатвик". Мужчина заявил, что в одном из самолетов заложена бомба.

Отмечается, что пассажиры и персонал аэропорта, что находились в зале ожидания, были эвакуированы. Полиция установила злоумышленника, когда он прибыл в аэропорт для регистрации на рейс. Правоохранители обнаружили, что телефонный номер Ислама совпадает с номером, с которого звонил "минер".

Нарушитель сразу же был взят под стражу. Мужчина признал свою вину и был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на вход и выход закрыли станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за анонимного сообщения о минировании. Правоохранители проверяли территорию столичного метрополитена на наличие взрывоопасных предметов.

Также РБК-Украина писало, что 30 декабря в Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". Правоохранители получили анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик". В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

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