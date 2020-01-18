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У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 20:03
У Лондоні евакуювали аеропорт через загрозу вибуху
Фото: аеропорт "Гатвік" (Airlines Inform)

Пасажир, що запізнювався на рейс, повідомив про мінування

У Британії евакуювали лондонський аеропорт "Гатвік" через дзвінок про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC News.

Як встановили правоохоронці, 32-річний британець Рашідул Іслам, боячись запізнитися на свій рейс, анонімно повідомив поліцію про мінування аеропорту "Гатвік". Чоловік заявив, що в одному з літаків закладено вибухівку.

Зазначається, що пасажирів та персонал аеропорту, що перебували у залі очікування, було евакуйовано. Поліція встановила зловмисника, коли він прибув в аеропорт для реєстрації на рейс. Правоохоронці виявили, що телефонний номер Іслама збігається з номером, з якого телефонував "мінувальник".

Порушника відразу було взято під варту. Чоловік визнав свою провину та був засуджений до 16 місяців тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вхід та вихід закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці перевіряли територію столичного метрополітену на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також РБК-Україна писало, що 30 грудня в Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" і пересадку на "Майдан Незалежності". Правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик". В ході перевірки небезпечних предметів виявлено не було.

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