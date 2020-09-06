Нынешнее правительство Великобритании займет твердую позицию на переговорах с Брюсселем об отношениях с ЕС после Brexit. В отличие от правительства Терезы Мэй уступок не будет.

Об этом главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост заявил изданию The Daily Mail.

"Мы вступили в переговоры после того, как прежние правительства и команды переговорщиков уступали и блефовали в критические моменты, а ЕС привык не воспринимать наши слова всерьез", - сказал он.

Как отметил Фрост, Великобритания не намерена стать зависимым от ЕС государством. "Мы не собираемся идти на компромисс в вопросах контроля над нашими собственными законами", - добавил он.

Он напомнил, что британский народ на референдуме проголосовал за то, чтобы Великобритания стала независимой страной. "И это произойдет в конце года, что бы ни случилось", - сказал Фрост.

Чтобы продемонстрировать готовность правительства принять выход из ЕС без соглашения, премьер-министр Борис Джонсон создал переходный центр № 10, в котором должностные лица ключевых ведомств, как утверждается, работают в высоком темпе, чтобы подготовиться к торговле с ЕС без договоренностей.

Напомним, Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года. В течение переходного периода с 31 января и до конца 2020 года ЕС и Великобритания пытаются договориться об условиях двусторонних отношений после Brexit.

Как свидетельствуют данные опроса Opinium, половина жителей Великобритании (49%) уверены, что Россия вмешалась в ход референдума за Brexit в 2016 году.

Напомним, ранее Британия обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года; Россия похитила и опубликовала конфиденциальные документы относительно запланированного соглашения о свободной торговле между Британией и США.