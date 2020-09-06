Нинішній уряд Великобританії займе тверду позицію на переговорах з Брюсселем про відносини з ЄС після Brexit. На відміну від уряду Терези Мей поступок не буде.

Про це головний парламентер британської сторони Девід Фрост заявив виданню The Daily Mail.

"Ми вступили в переговори після того, як колишні уряди і команди переговірників поступалися і блефувати в критичні моменти, а ЄС не звик сприймати наші слова всерйоз", - сказав він.

Як зазначив Фрост, Велика Британія не має наміру стати залежниою від ЄС державою. "Ми не збираємося йти на компроміс у питаннях контролю над нашими власними законами", - додав він.

Він нагадав, що британський народ на референдумі проголосував за те, щоб Велика Британія стала незалежною країною. "І це відбудеться в кінці року, що б не трапилося", - сказав Фрост.

Щоб продемонструвати готовність уряду взяти вихід з ЄС без угоди, прем'єр-міністр Борис Джонсон створив перехідний центр № 10, в якому посадові особи ключових відомств, як стверджується, працюють у високому темпі, щоб підготуватися до торгівлі з ЄС без домовленостей.

Нагадаємо, Велика Британія остаточно вийде з Євросоюзу 1 січня 2021 року. Протягом перехідного періоду з 31 січня і до кінця 2020 року ЄС і Велика Британія намагаються домовитися про умови двосторонніх відносин після Brexit.

Як свідчать дані опитування Opinium, половина жителів Великої Британії (49%) впевнені, що Росія втрутилася в хід референдуму за Brexit у 2016 році.

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки; Росія викрала та опублікувала конфіденційні документи щодо запланованої угоди про вільну торгівлю між Британією та США.