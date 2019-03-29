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Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по Brexit, - Еврокомиссия

Новости » Политика    29.03.2019 - 17:16
Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по Brexit, - Еврокомиссия
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ЕС заявили, что готовы к выходу Британии без сделки

Европейская комиссия сожалеет об очередном провале соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) в Палате общин британского парламента. Об этом заявил в пятницу представитель ЕК, передает Sky news.

Ранее сообщалось, что если же Палата общин снова отклонит проект соглашения, то у Британии будет время до 12 апреля, чтобы решить и сообщить Евросоюзу, что она собирается делать дальше.

"Еврокомиссия сожалеет о результатах голосования. Теперь Великобритания должна определиться, как она намерена двигаться дальше по Brexit", - заявил он.

В ЕС заявили, что готовы к выходу Британии из блока без сделки.

Напомним, Палата общин Британии в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом.  До этого два голосования в парламенте Британии также провалились. 

Добавим, ранее ЕС завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. В Еврокомиссии заявили, что в сценарии "без сделки" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер. 

 

 

 

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