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Лондон має визначитися з подальшими кроками щодо Brexit, - Єврокомісія

Новини » Політика    29.03.2019 - 17:16
Лондон має визначитися з подальшими кроками щодо Brexit, - Єврокомісія
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У ЄС заявили, що готові до виходу Британії без угоди

Європейська комісія шкодує про черговий провал угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) у Палаті громад британського парламенту. Про це заявив у п'ятницю представник ЄК, передає Sky news.

Раніше повідомлялося, що якщо Палата громад знову відхилить проект угоди, то у Британії буде час до 12 квітня, щоб вирішити і повідомити Євросоюзу, що вона збирається робити далі.

"Єврокомісія шкодує про результати голосування. Тепер Великобританія повинна визначитися, як вона має намір рухатися далі Brexit", - заявив він.

У ЄС заявили, що готові до виходу Британії з блоку без операції.

Нагадаємо, Палата громад Британії втретє відкинула угоду про вихід Великобританії з ЄС. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286. Додамо, що це була третя спроба прийняти угоду Терези Мей з Європейським союзом. До цього два голосування в парламенті Британії також провалилися.

Додамо, раніше ЄС завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС без угоди. Єврокомісії заявили, що в сценарії "без угоди" Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

 

 

 

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