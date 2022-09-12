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Ломает европейское единство. В Польше осудили призыв к переговорам с Путиным

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Все кто призывает к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - ломает европейское единство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы МИД Польши Марцина Пшидача в интервью для PAP.

По словам Пшидача, все страны, которые настаивают на диалоге с Путиным, должны осознавать, что давление ради достижения соглашения также осуществлялось и в период существования "нормандского формата".

"Мы все знаем, к чему привел этот формат: он не привел к стабильному миру. 24 февраля та Россия, с которой" нормандский формат" и дальше хотел вести дискуссию, просто запустила ракеты в направлении Киева и атаковала независимое Украинское государство", - отметил дипломат.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для переговоров Россия должна признать свой статус оккупанта и показать стремление для разговора.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы лучшее место для переговоров с Путиным - поле боя.

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