Ламає європейську єдність. В Польщі засудили заклик до переговорів з Путіним

Усі хто закликає до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним - ламає європейську єдність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови МЗС Польщі Марціна Пшидача в інтерв'ю для PAP.
За словами Пшидача, усі країни, які наполягають на діалозі з Путіним, повинні усвідомлювати, що тиск заради досягнення угоди також здійснювався і в період існування "нормандського формату".
"Ми всі знаємо, до чого призвів цей формат: він не призвів до стабільного миру. 24 лютого та Росія, з якою "нормандський формат" і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу",- зауважив дипломат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для переговорів Росія повинна визнати свій статус окупанта й показати прагнення для розмови.
За словами голови МЗС Дмитра Кулеби найкраще місце для переговорів з Путіним - поле бою.
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