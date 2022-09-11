Лучшее место для разговоров, это поле боя: Кулеба о переговорах с Путиным

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью для Le Journal du dimanche .

"Президент Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции, – ред.) имеет право решать, с кем говорить. Однако опыт нам показал, что лучшее место для обсуждений с Путиным - это поле боя", - заявил Кулеба.

По словам министра, телефонные переговоры с Путиным не приносят результатов, из-за лжи главы Кремля.

"Я помню чрезвычайные усилия, которые он (Макрон, - ред.) совершил перед войной, чтобы предотвратить конфликт. Не сработало. Ничего не указывает, что Путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам", - отметил министр.

В то же время Кулеба добавил, что любая война завершается дипломатией. Важно лишь то, чтобы Украина сидела за столом переговоров в позиции победителя, а последнее, как раз решается на поле боя.