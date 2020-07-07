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Ломаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксеров по версии The Ring

Новости » Спорт     07.07.2020 - 10:25
Ломаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксеров по версии The Ring
Фото: Усик и Ломаченко (instagram.com/usykaa)

Лидирует в рейтинге мексиканец Альварес

Издание The Ring опубликовало рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории. В пятерку лучших попали двое украинцев - Василий Ломаченко и Александр Усик.

Соответствующий список престижный американский боксерский журнал опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Возглавляет рейтинг "регулярный" чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес. Сразу за ним идет украинский обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком дивизионе Василий Ломаченко. Тройку лидеров замкнул чемпион по версиям WBA и IBF в легчайшем весе, японец Наоя Иноуэ.

На четвертом месте американец Терренс Кроуфорд, а бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик идет пятым.

Напомним, мексиканский боксер Сауль Альварес, который является действующим чемпионом в двух весовых категориях, предложил провести бой украинцу Сергею Деревянченко.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр УсикрейтингБокс
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