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Украинский боксер Деревянченко получил два предложения насчет следующего боя

Новости » Спорт     06.07.2020 - 11:22
Украинский боксер Деревянченко получил два предложения насчет следующего боя
Фото: Сергей Деревянченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Сергей может получить топ-поединки

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко получил сразу два заманчивых предложения по поводу своего следующего боя. Сражаться с ним готовы мексиканец Сауль Альварес и американец Джермалла Чарло.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок с действующим чемпионом мира в двух дивизионах Альваресом может 12 сентября, однако для более денежного боя украинцу предложено подняться в суперсредний дивизион (76,2 кг).

Или же в сентябре-октябре провести бой с Чарли за его титул чемпиона WBC в среднем весе (72,6 кг), хотя организация пока не назвала Сергея обязательным претендентом. В начале 2020 Деревянченко возглавил рейтинг WBC.

Напомним, также провести поединок с украинцем хочет чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде.

Деревянченко провел последний поединок в октябре прошлого года, проиграв судейским решением казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Примечательно, что перед этим Сауля Альвареса лишили данного пояса из-за отказа проводить обязательную защиту против украинца.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины бойСергей ДеревянченкоБокс
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