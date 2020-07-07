ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко та Усик увійшли до топ-5 найкращих боксерів за версією The Ring

Новини » Спорт     07.07.2020 - 10:25
Ломаченко та Усик увійшли до топ-5 найкращих боксерів за версією The Ring
Фото: Усик та Ломаченко (instagram.com/usykaa)

Лідирує в рейтингу мексиканець Альварес

Видання The Ring опублікувало рейтинг кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. До п'ятірки кращих потрапили двоє українців - Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Відповідний список найпрестижніший американський боксерський журнал опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Очолює рейтинг "регулярний" чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес. Відразу за ним йде український володар титулів WBA, WBO і WBC у легкому дивізіоні Василь Ломаченко. Трійку лідерів замкнув чемпіон за версіями WBA і IBF в найлегшій вазі, японець Наоя Іноуе.

На четвертому місці американець Терренс Кроуфорд, а колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик йде п'ятим.

Нагадаємо, мексиканський боксер Сауль Альварес, який є чинним чемпіоном у двох вагових категоріях, запропонував провести бій українцю Сергію Дерев'янченку.

Свій наступний бій Ломаченко проведе у вересні за звання абсолютного чемпіона.

Другий боксерський поєдинок Усика в суперважкій вазі може відбутися в жовтні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Василь ЛомаченкоОлександр УсикрейтингБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся