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Бой Усика против Чисоры могут перенести на октябрь

Новости » Спорт     20.06.2020 - 11:48
Бой Усика против Чисоры могут перенести на октябрь
Фото: Усик - Чисора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Усик является обязательным претендентом на чемпионский титул WBO

Боксерский поединок украинца Александра Усика против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры может состояться в октябре. Поединок был ранее перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом каналу iFL TV сообщил британский промоутер Эдди Хирн.

По его словам Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым владеет другой британец Энтони Джошуа. Поэтому поединок Энтонни Джошуа с Тайсоном Фьюри может быть за чемпионский титул.

"Существует вопрос Усика, который, вероятно, будет драться с Чисорой в октябре. Это обязательный претендент на бой с Энтони Джошуа, и мы можем оказаться в ситуации, когда бой между Джошуа и Фьюри будет не за звание абсолютного чемпиона", - сказал Хирн.

Напомним, поединок Усика и Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне, однако был перенесен из-за пандемии. Сейчас точной даты и места проведения пока нет.

Ранее РБК-Украина писало, что бой Усика и Чисоры могут перенести из Великобритании, среди вероятных мест называлась Саудовская Аравия.

Отметим, этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе, в прошлом году Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Также сообщалось, что президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что Энтони Джошуа должен будет провести обязательную защиту титула с Усиком до поединка с Тайсоном Фьюри в 2021 году.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Александр УсикБокс
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