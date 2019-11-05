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Ломаченко довше за всіх утримує титул чемпіона світу

Новини » Спорт     05.11.2019 - 21:41
Ломаченко довше за всіх утримує титул чемпіона світу
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець п'ять років не віддає пояси

Український боксер Василь Ломаченко найдовше перебування в статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Ломаченко перебуває в ранзі чемпіона вже 5 років і 4 місяці - з того часу, як 21 червня 2014 переміг за очками американця Гері Расселла в поєдинку за титул WBO в напівлегкій вазі. Крім того, за ці більш ніж 5 років Ломаченко став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях швидше, ніж будь-який інший боксер.

Ближче всіх до рекорду Ломаченка - Венхенг Менайотін з Таїланду, чемпіон в найлегшій вазі, який володіє титулом 4 роки і 11 місяців. Поруч також чемпіон суперважкої ваги американець Деонтей Уайлдер (4 роки і 9 місяців).

Нагадаємо, українець попередній поєдинок провів 31 серпня 2019 року, перемігши Люка Кемпбелла за титул чемпіона світу за версією WBC. Також Ломаченко володіє титулами за версіями WBA і WBO.

Всього в професіоналах Василь провів 15 боїв, здобувши в них 14 перемог і одного разу програвши рішенням суддів.

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