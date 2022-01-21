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Ломаченко в списке. Камбосос выбирает "лучшего из лучших" для следующего боя

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Австралия, Пятница 21 января 2022 14:37
Ломаченко в списке. Камбосос выбирает "лучшего из лучших" для следующего боя Фото: Василий Ломаченко (facebook.com/VasylLomachenko)
Автор: РБК-Украина

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе австралиец Джордж Камбосос в интервью "Walking the Floor Podcast" рассказал, с какими боксерами хочет провести свои следующие бои.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на vringe.com.

Джордж Камбосос в интервью заявил, что не планирует проводить промежуточные защиты чемпионских поясов, а реванша с Теофимо Лопесом, не хочет команда американца.

Также Камбосос назвал с кем из боксеров он хотел бы встретиться: "Кто меня интересует? Вы знаете имена. Мне нравятся варианты с Девином Хэйни, Василием Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией. Это будет один из них. Даю вам 110%. Хотят ли они все драться? Об этом я узнаю от их промоутеров. Только через промоутеров эти бойцы могут подтвердить своё желание выйти со мной в ринг. Я же выберу лучшего из из лучших, как и обещал. Я уже начал изучать всех потенциальных соперников. Смотрю бои, делаю заметки в блокнотике"

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что Камбосос должен провести бой с Ломаченко: "По правде, в Австралии болельщики вообще не в курсе, кто такой этот Хэйни. Зато во всём мире знают Ломаченко. Поэтому очевидно, что сравнивать бои Камбосос vs Хэйни и Камбосос vs Ломаченко вообще не уместно".

"Мы ведём переговоры с промоутером Джорджа Лу Дибеллой и менеджером Питером Каном. Мы все настроены очень оптимистично, а сами переговоры идут хорошо, так как у нас в Австралии много связей. Единственная проблема — это ковид. Но я уверен, что ситуация стабилизируется и вместе с телеканалом ESPN мы сделаем этот бой" - также сказал Арум.

На заявления Боба Арума ответил Камбосос, написав в своем Twitter: "Мистер Арум, при всём уважении, фаны придут смотреть не на Хэйни и не на Ломаченко. Они придут смотреть, как их Император возвращается домой со всеми поясами после захвата бокса. Эти пояса принадлежат Австралии и Греции, и им потребуется армия, чтобы забрать их у нас".

Напомним, что в своем последнем бою Ломаченко победил Комми.

Также после боя против Комми Ломаченко отстранили от бокса.

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Василий Ломаченко Бокс
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