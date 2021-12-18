Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок
Фото: боксер Василий Ломаченко (twitter.com)
Боксер Василия Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Box Rec.
Причины такого решения пока неизвестны.
Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.
Отметим, отстранение боксера после боя - обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.
Бой Ломаченко - Комми прошел на арене "Мэдисон-Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108.