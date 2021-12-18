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Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок

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Суббота 18 декабря 2021 11:06
Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок Фото: боксер Василий Ломаченко (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Боксер Василия Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Box Rec.

Причины такого решения пока неизвестны.

Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.

Отметим, отстранение боксера после боя - обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера.

Бой Ломаченко - Комми прошел на арене "Мэдисон-Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей - 117:110, 119:108, 119:108.

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Василий Ломаченко
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