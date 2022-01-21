Ломаченко у списку. Камбосос вибирає "кращого з найкращих" для наступного бою

Джордж Камбосос уточнив, що не планує проводити проміжних захистів чемпіонських поясів, а реваншу з Теофімо Лопесом не хоче команда американця. Також він сказав, в з ким із боксерів він хотів би зустрітися в ринзі.

"Хто мене цікавить? Ви знаєте імена. Мені подобаються варіанти з Девіном Хейні, Василем Ломаченком, Джервонтою Девісом та Райаном Гарсією. Це буде один із них. Даю вам 110%. Чи хочуть вони все битися? Про це я дізнаюся від їхніх промоутерів. Тільки через промоутерів ці бійці можуть підтвердити бажання вийти зі мною в ринг. Я ж виберу найкращого з найкращих, як і обіцяв. Я вже почав вивчати всіх потенційних конкурентів. Дивлюся бої, роблю нотатки у блокнотику", – зазначив Камбосос.

Переговори щодо бою Камбосос-Ломаченко

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що Камбосос має провести бій з Ломаченком: "Щиро кажучи, в Австралії вболівальники взагалі не в курсі, хто такий цей Хейні. Натомість у всьому світі знають Ломаченка. Тому очевидно, що порівнювати бої Камбосос vs Хейні та Камбосос vs Ломаченко взагалі не доречно".

Арум також заявив, що його команда веде переговори з промоутером Камбососа – Лу Дібеллою та менеджером Пітером Каном.

"Ми всі налаштовані дуже оптимістично, а самі переговори йдуть добре, тому що в Австралії багато зв'язків. Єдина проблема – це "ковід". Але я впевнений, що ситуація стабілізується і разом із телеканалом ESPN ми зробимо цей бій", – уточнив він.

На заяви Боба Арума відповів Камбосос написавши в своєму Twitter: "Містер Арум, за всієї поваги, фани прийдуть дивитися не на Хейні і не на Ломаченка. Вони прийдуть дивитися, як їхній Імператор повертається додому з усіма поясами після захоплення боксу. Ці пояси належать Австралії та Греції, і їм потрібна армія, щоб забрати їх у нас".