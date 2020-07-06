Ломаченко в сентябре проведет бой за звание абсолютного чемпиона

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о бое между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Этот поединок определит абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Организация опубликовала в Instagram постер ближайших главных поединков.

Объединительный бой должен состояться в сентябре, однако точной даты еще нет. Ранее сообщалось, что он может пройти 19 сентября.

Василий Ломаченко является франчайзинговым чемпионом WBC, а также обладателем поясов WBA и WBO. Его соперник владеет титулом IBF.

В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.