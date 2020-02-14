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Промоутер Ломаченко объявил предварительную дату и место боя с Лопесом

Новости » Спорт     14.02.2020 - 09:06
Промоутер Ломаченко объявил предварительную дату и место боя с Лопесом
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Вскоре должно быть официальное подтверждение

Объединительный бой чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко и обладателя титула IBF в той же категории Теофимо Лопеса должен быть объявлен в ближайшее время. Об этом промоутер украинца Боб Арум рассказал в интервью новостному порталу Boxing Scene.

Он сообщил, что хочет организовать этот поединок 30 мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон-сквер-гарден". Также Арум хочет успеть заключить сделку до конца следующей недели, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер и воспользоваться огромным вниманием, которое будет уделено реваншу.

"Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата - 30 мая. И этот бой принадлежит "Гарден". Это поединок Нью-Йорка. Наша цель сейчас - решить все и подписать официально до 22 февраля, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер", - сказал Арум.

Напомним, бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020 года.

Украинец дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории.

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Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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