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Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои

Новости » Спорт     20.05.2020 - 12:03
Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои
Фото: Василий Ломаченко (lomachenko.com)

Их бой планируется на сентябрь

Чемпион легкого веса по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес не будут проводить промежуточные поединки. Их бой за титул абсолютного чемпиона мира планируется на сентябрь.

Об этом промоутер украинского чемпиона Боб Арум заявил в интервью порталу BoxingScene, передает РБК-Украина.

"Пока что мы хотим повременить, ведь у нас нет возможности провести бой со зрителями. Но очевидно, что каждый из них хочет провести бой друг с другом, так что мы думаем провести поединок в сентябре, со зрителями или без", - заявил Боб Арум.

Со слов менеджера, дата нового боя будет названа как только Ломаченко приедет в США.

"Чтобы добраться до США, ему нужно будет полететь в Москву. И это нормально, потому что у Ломы есть зеленая карта", - добавил Арум.

Напомним, ранее Теофимо Лопес заявил, что бой может не состояться из-за запрета на перелеты, что мешает Ломаченко прибыть в США.

В марте бой Ломаченко и Лопеса был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали провести 30 мая.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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