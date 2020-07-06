Ломаченко у вересні проведе бій за звання абсолютного чемпіона

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно оголосила про бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом. Цей поєдинок визначить абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Організація опублікувала в Instagram постер найближчих головних поєдинків.

Об'єднавчий бій повинен відбутися у вересні, однак точної дати ще немає. Раніше повідомлялося, що він може пройти 19 вересня.

Крім того, підтверджено бій Хорхе Лінареса і Хав'єра Фортуни, які зустрінуться на рингу в серпні, дата поєдинку Люк Кемпбелл - Райан Гарсія буде визначена пізніше. Чемпіон WBC Девін Хейні проведе добровільний захист проти суперника, ім'я якого буде названо найближчими днями. Потім він влаштує два обов'язкових захисти свого титулу.

Василь Ломаченко є франчайзинговим чемпіоном WBC, а також володарем поясів WBA та WBO. Його суперник володіє титулом IBF.

У березні бій Ломаченко і Лопеса був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавируса. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суперники відмовилися проводити проміжні поєдинки.