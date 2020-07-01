Соперник Ломаченко готов провести бой без зрителей

Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Объединительный поединок может состояться в сентябре

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес готов провести поединок с обладателем титулов WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко без зрителей. Еще в апреле американец заявлял, что не будет драться с украинским чемпионом в пустом зале.

Об этом сообщает Badlefthook.com.

С его слов, объединительный бой заслуживает максимального количества внимания, однако понимает, что в условиях пандемии коронавируса провести его перед зрителями будет сложно.

"Мы готовы драться и со зрителями, и без. Хоть все и хотят, чтобы на боях такого уровня присутствовали фанаты", - сказал Лопес.

Намеченная дата поединка - 19 сентября. Возможным местом проведения рассматривается стадион AT&T за пределами Далласа, а также новая арена Allegiant в Лас-Вегасе. Промоутер Боб Арум - который представляет интересы обоих бойцов - работает над возможностью присутствия зрителей при соблюдении безопасной дистанции.

Напомним, чемпион легкого веса по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес НЕ БУДУТ проводить промежуточные поединки.

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Автор: Вера Олейник