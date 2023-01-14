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Ломаченко проведе титульний бій навесні, – журналіст

Фото: Василь Ломаченко в жовтні побив американця Ортіса (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У травні цьогоріч абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі Девін Хейні може вийти в ринг проти скандального українця Василя Ломаченка.

Про це заявив журналіст ESPN Сальвадор Родрігес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

24-річний чемпіон заінтригував коротким повідомленням у соцмережі. Американський боксер натякнув, що наступний поєдинок пройде у форматі PPV – платної підписки для перегляду на онлайн-платформах.

На твіт Хейні відреагував Родрігес. Інсайдер озвучив дату та місце бою проти Ломаченка – 20 травня у "Медісон Сквер Гардені" в Нью-Йорку. Водночас він був здивований рішенням продавати доступ до трансляції поєдинку.

Хейні – непереможний професіонал зі США (29 перемог, 15 – нокаутом). У 2022 році американець зібрав всі пояси в легкій вазі – WBC, WBA Super, IBF, WBO та титулу культового видання The Ring. У жовтні він за очками вдруге переміг австралійця Камбососа.

Натомість Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс).

Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) відкликала зобов'язання для українця Усика провести бій з хорватом Хрговічем. Такий крок повинен спростити організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. 35-річний Усик прагне вийти в ринг проти британця Тайсона Ф'юрі.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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Василь ЛомаченкоБокс