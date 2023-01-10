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IBF звільнила Усика від обов'язкового бою з претендентом: наслідки для поєдинку з Ф'юрі

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Нью-Джерсі, Вівторок 10 січня 2023 09:49
IBF звільнила Усика від обов'язкового бою з претендентом: наслідки для поєдинку з Ф'юрі Фото: Олександр Усик не битиметься з Філіпом Хрговічем (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Шлях до бою за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі спростила Міжнародна боксерська федерація (IBF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

35-річний українець поки не проводитиме обов'язковий захист титулу за версією IBF. Хорват Філіп Хрговіч змушений буде дочекатися розв'язки саги з поєдинком за абсолют у хевівейті.

Торік у листопаді IBF зобов'язала Усика зустрітися з балканським боксером. Згодом аналогічну вимогу висунула і Всесвітня боксерська асоціація (WBA), яка наполягає на бою чемпіона з обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Водночас IBF і WBA посперечалися щодо того, організація якого з поєдинків матиме пріоритет.

Зрештою, функціонери IBF відкликали вимогу до Усика щодо захисту чемпіонська пояса проти Хрговіча. Тепер на перешкоді бою українського боксера з британцем Тайсоном Ф'юрі за повну колекцію титулів стоїть лише WBA. Команда Усика повинна домовитися або з асоціацією, або з Дюбуа про пізніший термін захисту.

Наразі українець є чемпіоном за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та культового журналу The Ring. "Циганський Король" натомість контролює пояс WBC. Датами проведення поєдинку за абсолют розглядають 18 лютого, 25 лютого та 4 березня.

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