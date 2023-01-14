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Ломаченко проведет титульный бой весной, – журналист

Фото: Василий Ломаченко в октябре победил американца Ортиса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В мае этого года абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хейни может выйти в ринг против скандального украинца Василия Ломаченко.

Об этом заявил журналист ESPN Сальвадор Родригес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

24-летний чемпион заинтриговал кратким сообщением в соцсети. Американский боксер намекнул, что следующий поединок пройдет в формате PPV – платной подписки для просмотра на онлайн-платформах.

На твит Хейни отреагировал Родригес. Инсайдер озвучил дату и место боя против Ломаченко – 20 мая в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке. В то же время, он был удивлен решением продавать доступ к трансляции поединка.

Хейни – непобежденный профессионал из США (29 побед, 15 – нокаутом). В 2022 году американец собрал все пояса в легком весе – WBC, WBA Super, IBF, WBO и титул культового издания The Ring. В октябре он по очкам во второй раз победил австралийца Камбососа.

Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Потерял все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) отозвала обязательство для украинца Усика провести бой с хорватом Хрговичем. Такой шаг должен упростить организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 35-летний Усик стремится выйти в ринг против британца Тайсона Фьюри.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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Василий ЛомаченкоБокс