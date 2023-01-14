Ломаченко проведет титульный бой весной, – журналист

24-летний чемпион заинтриговал кратким сообщением в соцсети. Американский боксер намекнул, что следующий поединок пройдет в формате PPV – платной подписки для просмотра на онлайн-платформах.

На твит Хейни отреагировал Родригес. Инсайдер озвучил дату и место боя против Ломаченко – 20 мая в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке. В то же время, он был удивлен решением продавать доступ к трансляции поединка.

Хейни – непобежденный профессионал из США (29 побед, 15 – нокаутом). В 2022 году американец собрал все пояса в легком весе – WBC, WBA Super, IBF, WBO и титул культового издания The Ring. В октябре он по очкам во второй раз победил австралийца Камбососа.

Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Потерял все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) отозвала обязательство для украинца Усика провести бой с хорватом Хрговичем. Такой шаг должен упростить организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 35-летний Усик стремится выйти в ринг против британца Тайсона Фьюри.