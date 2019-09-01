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Кэмпбелл попал в больницу после боя с Ломаченко

Новости » Спорт    01.09.2019 - 16:44
Кэмпбелл попал в больницу после боя с Ломаченко
Фото: Ломаченко - Кэмпбелл (twitter.com/trboxing)

Его госпитализировали для проведения профилактических тестов

Британец Люк Кэмпбелл после проведенного боя против украинца Василия Ломаченко попал в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Кэмпбелла госпитализировали после поражения от Ломаченко для проведения профилактических тестов. Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что его подопечный был физически истощен после боя.

Также Хирн сказал, что тесты просто часть протокола. По его словам, у боксера "все хорошо, просто несколько проверок".

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко одолел британца Люка Кэмпбелла в бою за три чемпионских титула. Поединок в Лондоне на арене О2 прошел все отведенные регламентом двенадцать раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу.

Судейским решением победил Ломаченко: двое - 119:109, 118:110. Таким образом украинец добавил к своим двум титулам чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) добавил вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Добавим, Ломаченко на пресс-конференции после боя с британцем Люком Кэмпбеллом рассказал, что сказал сопернику сразу после финального гонга.

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