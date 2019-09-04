ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченка визнали найкращим боксером WBA в серпні

Новини » Спорт    04.09.2019 - 22:24
Ломаченка визнали найкращим боксером WBA в серпні
Василь Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Він розділив свою нагороду з Верджилом Ортісом

Українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у серпні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації в Instagram.

Своє звання Ломаченко розділив з американським боксером в напівсередній вазі Верджилом Ортісом, який 10 серпня здобув пояс чемпіона WBA технічним нокаутом суперника.

"Звання Боксер місяця і нагороду Honorable Mention в серпні отримали Василь Ломаченко та Верджил Ортіс відповідно", - йдеться в повідомленні організації.

Ломаченка визнали найкращим боксером WBA в серпніНагадаємо, 1 вересня Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла в бою за три чемпіонські титули. Поєдинок у Лондоні пройшов усі відведені регламентом дванадцять раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українцю.

Відзначимо, що в результаті перемоги українець додав вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Раніше він завоював титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, українцю залишилося завоювати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє ганець Річард Коммі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кемпбелл потрапив до лікарні після бою з Ломаченко. Його промоутер Едді Хирн підтвердив, що його підопічний був фізично виснажений після бою.

Став відомий суперник Усика у першому бою в супертяжах Ломаченко - Кемпбелл: відео та огляд бою
Новини України Василь ЛомаченкоБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся