Ломаченко претендует на звание боксер 2019 года по версии WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание лучшего боксера 2019 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщается на сайте организации.

Среди других претендентов - мексиканец Сауль Альварес, шотландец Джош Тейлор и американские боксеры Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес, Эррол Спенс.

Украинский боксер является чемпионом в легком весе этой организации, а также владеет поясами еще по двум версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Последняя организация признала Василия лучшим боксером прошлого года.

В 2019 Ломаченко провел два поединка - в апреле и августе. Сначала украинец нокаутировал британца Энтони Кроллу, защитив титулы WBA и WBO, а затем по очкам победил еще одного британца Люка Кэмпбелла и завладел поясом WBC.

Весной Ломаченко должен провести бой с обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона. Отметим, этот поединок вошел в топ-20 самых ожидаемых в 2020 году.