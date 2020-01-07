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Бой Ломаченко - Лопес вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020

Новости » Спорт     07.01.2020 - 10:33
Бой Ломаченко - Лопес вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020
Фото: Василий Ломаченко (из открытых источников)

Ожидается, что бой Ломаченко - Лопес пройдет уже этой весной

Следующий бой украинского боксера Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом вошел в топ-20 самых ожидаемых поединков 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ESPN.

Ожидается, что поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе, в котором сойдутся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес, пройдет весной в Нью-Йорке или Саудовской Аравии.

Издание пишет, что бой Ломаченко (14-1, 10 нокаутов) - Лопес (15-0, 12 нокаутов) станет битвой между одним из самых выдающихся боксеров поколения с одним из самых одаренных молодых боксеров, которую только может предложить бокс.

Кроме того, в топ-20 самых ожидаемых боев вошли поединки с участием Мэнни Пакьяо и Шона Портера, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда, Энтони Джошуа с победителем реванша Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

Напомним, в декабре Ломаченко бросил вызов Лопесу, после его победы над Ричардом Комми. Ожидается, что поединок может состояться в апреле.

До этого промоутер компании Top Rank Боб Арум заявил, что Ломаченко проведет свой следующий бой, вероятнее всего, в Европе, а не в США.

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