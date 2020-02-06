Ломаченко претендує на звання боксер 2019 року за версією WBC

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Організація включила українця в список номінантів

Український боксер Василь Ломаченко номінований на звання кращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляється на сайті організації.

Серед інших претендентів - мексиканець Сауль Альварес, шотландець Джош Тейлор і американські боксери Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамірес, Еррол Спенс.

Український боксер є чемпіоном в легкій вазі цієї організації, а також володіє поясами ще за двома версіями - Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). Остання організація визнала Василя кращим боксером минулого року.

У 2019 Ломаченко провів два поєдинки - у квітні і серпні. Спочатку українець нокаутував британця Ентоні Кроллу, захистивши титули WBA і WBO, а потім за очками переміг ще одного британця Люка Кемпбелла і заволодів поясом WBC.

Навесні Ломаченко повинен провести бій з володарем поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації) американцем Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона. Зазначимо, цей поєдинок увійшов в топ-20 найбільш очікуваних у 2020 році.