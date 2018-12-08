Ломаченко - Педраса: где смотреть бой

Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Где и когда начнется объединительный поединок за пояса WBA и WBO в легком весе

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко сразится с обладателем титула WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Трансляция боя начнется на РБК-Украина 9 декабря в 06:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Букмекеры ставят на победу украинского боксера.

9 декабря 06:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Бой Василия Ломаченко с Хосе Педрасой будет показан в прямом эфире в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер". Начало программы - в 5:00 по киевскому времени утром в воскресенье, 9 декабря.

Но сам главный поединок вечера (в Нью-Йорке будет еще вечер 8 декабря) стартует ближе к 6:00-6:30 по киевскому времени. Комментировать его будут Владимир Кобельков и Вячеслав Поночевный.

Напомним, накануне боя соперники провели первую дуэль взглядов. Также состоялась церемония взвешивания.