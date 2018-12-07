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Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов накануне боя

Новости » Спорт    07.12.2018 - 09:50
Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов накануне боя
Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Бой между украинцем и пуэрториканцем состоится 8 декабря

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладатель титула WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) провели первую дуэль взглядов накануне боя. Об этом сообщается на Facebook-странице украинского боксера.

Оба боксера улыбались, однако именно пуэрториканец первым отвел свой взгляд.

 

Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря на ринге арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будут пояса чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBО.

Напомним, чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) посетят бой Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

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