Ломаченко - Педраса: анонс боя

Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Готовимся к объединительному поединку за пояса WBA и WBO в легком весе

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко встретится с обладателем титула WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Трансляция боя начнется на РБК-Украина 9 декабря в 06:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

9 декабря 06:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Ломаченко уже дважды покорял арену Madison Square Garden. В частности, свои последние бои против Ригондо и Линареса он проводил также здесь. Но на этот раз с нее он начнет свой путь к званию абсолютного чемпиона мира.

Накануне боя состоялась традиционная церемония взвешивания. Оба боксера уложились в лимит легкого веса, который составляет 61,235 кг. Ломаченко показал на весах 60,96 кг, Педраса - 60,87 кг. Отметим, что украинец уступает своему сопернику в росте - 175 см против 170 см.

Слова:

Василий Ломаченко: "Отец смотрел бой Педраса, рассказал, что и как мне необходимо делать в ринге. Как я говорил ранее, я - игра, а отец - игрок. Мы приготовили несколько сюрпризов на бой. Видимо, удивим выбранной стратегией. Но как оно будет - увидим в ринге".

Хосе Педраса: "Я собираюсь всем показать, кто я такой. Я не просто хороший и технический, я - великий боец с прекрасной выносливостью, благодаря чему я мог побить Ломаченко. Я хочу качественно выполнить свою работу и повысить рыночную стоимость".