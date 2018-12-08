Ломаченко - Педраса: онлайн трансляция

Ломаченко - Педраса

РБК-Украина проведет трансляцию объединительного боя за пояса WBA и WBO в легком весе

Ломаченко - Педраса. Трансляция боя начнется на РБК-Украина утром 9 декабря в 05:00, а смотреть поединок можно на Интере. Чемпион мира WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко встретится с обладателем титула WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Соперники накануне боя провели первую дуэль взглядов. Букмекеры видят украинца явным фаворитом предстоящего поединка.

9 декабря 05:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Бой пройдет на главной боксерской арене мира - Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ломаченко уже дважды покорял эту арену. В этот раз отсюда украинский боксер начинает свой путь к званию абсолютного чемпиона мира.

На счету Василия 12 боев на профессиональном ринге, в 11 из них он одержал победу. Титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA украинец завоевал в мае 2018 года в поединке против венесуэльского боксера Хорхе Линареса. Во время того боя Ломаченко получил травму и перенес операцию на правом плече. Но, по словам боксера, он полностью восстановился и на 100% готов к предстоящему поединку с чемпионом мира в легком весе по версии WBO Хосе Педрасой.

Хосе Педраса за свою профессиональную карьеру провел 26 боев и лишь раз потерпел поражение. Титул WBO он завоевал 25 августа этого года, одержав победу над мексиканским боксером Раймундо Бельтраном.