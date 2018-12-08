Ломаченко - Педраса: де дивитися бій

Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Де і коли почнеться об'єднавчий поєдинок за пояса WBA і WBO в легкій вазі

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко битиметься з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна 9 грудня о 06:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери ставлять на перемогу українського боксера.

9 грудня 06:00

США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Бій Василя Ломаченка з Хосе Педрас буде показаний в прямому ефірі в програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер". Початок програми - о 5:00 за київським часом вранці неділі, 9 грудня.

Але сам головний поєдинок вечора (в Нью-Йорку буде ще вечір 8 грудня) стартує ближче до 6:00-6:30 за київським часом. Коментувати його будуть Володимир Кобельков і В'ячеслав Поночовний.

Нагадаємо, напередодні бою суперники провели першу дуель поглядів. Також відбулась церемонія зважування.