ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ломаченко - Педраса: де дивитися бій

Новини » Спорт    08.12.2018 - 15:08
Ломаченко - Педраса: де дивитися бій
Фото: Ломаченко - Педраса (facebook.com/VasylLomachenko)

Де і коли почнеться об'єднавчий поєдинок за пояса WBA і WBO в легкій вазі

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко битиметься з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна 9 грудня о 06:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери ставлять на перемогу українського боксера.

9 грудня 06:00
США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

Бій Василя Ломаченка з Хосе Педрас буде показаний в прямому ефірі в програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер". Початок програми - о 5:00 за київським часом вранці неділі, 9 грудня.

Але сам головний поєдинок вечора (в Нью-Йорку буде ще вечір 8 грудня) стартує ближче до 6:00-6:30 за київським часом. Коментувати його будуть Володимир Кобельков і В'ячеслав Поночовний.

Нагадаємо, напередодні бою суперники провели першу дуель поглядів. Також відбулась церемонія зважування.

Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком Гвоздик разом з Усиком відвідає бій Ломаченка в Нью-Йорку
Новини України Василь Ломаченкоонлайн-трансляцияонлайнбойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся