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Ломаченко и Лопес показали почти одинаковый вес за две недели до боя

Автор: Вера Олейник

Процесс сгонки веса у обоих боксеров идет по графику

Чемпион мира WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес взвесились за 14 дней до боя. Данная процедура предусмотрена правилами Всемирного боксерского совета (WBC).

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Об этом сообщает портал BoxingScene.com.

За две недели до поединка вес украинца составил 141,4 фунта (64,1 кг), американец весит чуть больше - 142,4 фунта (64,6 кг). Отметим, что лимит легкой весовой категории составляет 135 фунтов (61,2 кг).

Неделю назад Ломаченко весил примерно столько же (64,2 кг), а боксеру из США пришлось усерднее работать со своим весом (66,5 кг). Скорее всего, боксеры будут сгонять последние килограммы уже непосредственно перед поединком.

Напомним, объединительный бой состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США) на арене The Bubble (MGM Grand).

Изначально противостояние Ломаченко и Лопеса должно было пройти 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но оно было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Поединок планировали провести в сентябре, затем дату все же сдвинули на месяц.

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