Ломаченко и Лопес показали почти одинаковый вес за две недели до боя

Чемпион мира WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес взвесились за 14 дней до боя. Данная процедура предусмотрена правилами Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает портал BoxingScene.com.

За две недели до поединка вес украинца составил 141,4 фунта (64,1 кг), американец весит чуть больше - 142,4 фунта (64,6 кг). Отметим, что лимит легкой весовой категории составляет 135 фунтов (61,2 кг).

Неделю назад Ломаченко весил примерно столько же (64,2 кг), а боксеру из США пришлось усерднее работать со своим весом (66,5 кг). Скорее всего, боксеры будут сгонять последние килограммы уже непосредственно перед поединком.

Напомним, объединительный бой состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США) на арене The Bubble (MGM Grand).

Изначально противостояние Ломаченко и Лопеса должно было пройти 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но оно было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Поединок планировали провести в сентябре, затем дату все же сдвинули на месяц.