Ломаченко і Лопес показали майже однакову вагу за два тижні до бою

Чемпіон світу WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко та володар титулу IBF Теофімо Лопес зважилися за 14 днів до бою. Дана процедура передбачена правилами Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє портал BoxingScene.com.

За два тижні до поєдинку вага українця склала 141,4 фунта (64,1 кг), американець важить трохи більше - 142,4 фунта (64,6 кг). Зазначимо, що ліміт у найлегшій ваговій категорії становить 135 фунтів (61,2 кг).

Тиждень тому Ломаченко важив приблизно стільки ж (64,2 кг), а боксеру з США довелося старанніше працювати зі своєю вагою (66,5 кг). Швидше за все, боксери будуть зганяти останні кілограми вже безпосередньо перед поєдинком.

Нагадаємо, об'єднавчий бій відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі (США) на арені The Bubble (MGM Grand).

Спочатку протистояння Ломаченко і Лопеса мало пройти 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але воно було відкладено на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Поєдинок планували провести у вересні, але дату все ж зсунули на місяць.