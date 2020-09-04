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Названо место и дата объединительного боя Ломаченко и Лопеса

Лас-Вегас, Пятница 04 сентября 2020 16:34
Названо место и дата объединительного боя Ломаченко и Лопеса
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)
Автор: Вера Олейник

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, где и когда пройдет бой между чемпионами мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, обладающего поясом IBF. Поединок запланирован на 17 октября внутри арены MGM Grand в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Fightnews.com.

"Лопес открыл свой тренировочный лагерь в Нью-Джерси. Там он готовился к своему последнему поединку. Ломаченко тренировался в Украине и будет продолжать готовиться в США. У Василия здесь дом и есть грин-карта, что делает его резидентом США. Ему было легко приехать", - сказал Арум.

Напомним, переговоры о проведении поединка затягивались из-за недовольства Лопеса предложенным ему гонораром в размере 1,2 млн долларов.

Предположительно, Ломаченко согласился отдать 23-летнему американцу часть своих призовых, чтобы тот все согласился провести бой с ним.

Изначально бой Ломаченко и Лопеса должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквэр-гарден", но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.

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