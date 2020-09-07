Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона

Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Их бой состоится в октябре

Чемпионам мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес подписали контракт на объединительный бой. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank, пообещав предоставить больше деталей о бое завтра.













Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Ранее сообщалось, что поединок запланирован на 17 октября внутри арены MGM Grand в Лас-Вегасе.

Изначально бой Ломаченко и Лопеса должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквэр-гарден", но из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.

Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Затем поединок планировали провести в сентябре, но дату все же сдвинули на месяц.

Напомним, переговоры о проведении поединка затягивались из-за недовольства Лопеса предложенным ему гонораром в размере 1,2 млн долларов.

Предположительно, Ломаченко согласился отдать 23-летнему американцу часть своих призовых, чтобы тот все согласился провести бой с ним.