Объединительный бой между Ломаченко и Лопесом может сорваться

Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Американец недоволен гонораром

Объединительный бой чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может и не состояться. Соперника украинца не устроил предложенный гонорар.

Об этом информирует журналист The Athletic Майк Коппинджер.

По его данным, американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

"До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко - Лопес?", - написал инсайдер.

With the proposed date a little over 60 days away, Teofimo is resigned to defending his title against a different opponent, per sources. Can the fight be salvaged? https://t.co/FnCWG8Qzju — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2020

Предполагалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет 3 октября в Лас-Вегасе (США). Ломаченко обладает поясами по версиям WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес является чемпионом по версии IBF.

Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.

Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.