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Объединительный бой между Ломаченко и Лопесом может сорваться

Лас-Вегас, Пятница 31 июля 2020 09:32
Объединительный бой между Ломаченко и Лопесом может сорваться
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)
Автор: Вера Олейник

Американец недоволен гонораром

Объединительный бой чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может и не состояться. Соперника украинца не устроил предложенный гонорар.

Об этом информирует журналист The Athletic Майк Коппинджер.

По его данным, американец отказался от предложенного гонорара в размере 1,2 млн долларов и требует намного больше. Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 млн долларов.

"До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Есть ли шанс спасти бой Ломаченко - Лопес?", - написал инсайдер.

Предполагалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет 3 октября в Лас-Вегасе (США). Ломаченко обладает поясами по версиям WBC Franchise, WBA и WBO. Лопес является чемпионом по версии IBF.

Напомним, ранее сообщалось, что соперники отказались проводить промежуточные поединки.

Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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