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Ломаченко і Лопес підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона

Лас-Вегас, Понеділок 07 вересня 2020 20:41
Ломаченко і Лопес підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона
Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)
Автор: Вера Олейник

Їхній бій відбудеться у жовтні

Чемпіонам світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес підписали контракт на об'єднавчий бій. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Про це в Twitter повідомила промоутерська компанія Top Rank, пообіцявши надати більше деталей про бій завтра.

Раніше повідомлялося, що поєдинок запланований на 17 жовтня всередині арени MGM Grand в Лас-Вегасі.

Спочатку бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але він був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Потім поєдинок планували провести у вересні, але дату все ж зсунули на місяць.

Нагадаємо, переговори про проведення поєдинку затягувалися через невдоволення Лопеса запропонованим йому гонораром у розмірі 1,2 млн доларів.

Імовірно, Ломаченко погодився віддати 23-річному американцю частину своїх призових, щоб той все погодився провести бій з ним.

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