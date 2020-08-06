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Ломаченко и Лопес на неделе должны подписать контракт на бой

Четверг 06 августа 2020 12:56
Ломаченко и Лопес на неделе должны подписать контракт на бой
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Автор: Вера Олейник

Организаторы должны решить, каким образом транслировать это событие

Контракт на объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василием Ломаченко с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом находится на финальной стадии подписания. Ранее сообщалось, что поединок может сорваться.

Об этом украинский боксер сообщил в интервью LOMA Official TV.

"Я лично контракта не видел. Насколько я знаю, что этот контракт уже есть и вроде как на этой неделе мы должны его подписать. Но устные договоренности все согласованы. Сейчас единственный вопрос состоит в том, это будет обычный поединок на ESPN или это будет платная трансляция", - рассказал Ломаченко.

При этом он отметил, что стороны по желанию могут влиять на условия контракта, даже если они уже обо всем договорились.

"Мы по-сути ждем официального объявления от нашего промоутера и от организаторов этого поединка, и все. Я дал свое согласие, и мне без разницы, как это будет выглядеть, и какой там контракт", - добавил украинский боксер.

Также Ломаченко высказался по поводу отсутствия болельщиков на поединке с Лопесом.

"Для меня не особо важно, будет болельщик или его не будет. Есть ринг, есть оппонент, есть цель... Все окружающие факторы не будут на меня влиять, потому что я знаю, чего я хочу", - сказал Ломаченко.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, ранее сообщалось, что объединительный бой может не состояться из-за того, что соперника украинца не устроил предложенный гонорар.

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