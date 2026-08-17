"Локдауны" по две недели зимой: в ЦПД отреагировали на громкий прогноз офицера ВСУ

Информация о якобы двухнедельных "локдаунах" в крупных городах Украины этой зимой является лишь личным мнением и не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Это заявление прозвучало в ответ на прогноз офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского, который спрогнозировал длительные отключения электроэнергии в крупных городах в предстоящую зиму.

"Россия не остановится, перемирия не будет. Этой зимой у нас будут локдауны по 2 недели. В Киеве, Одессе, Харькове будут такие локдауны, которых не было даже этой зимой", - заявил он.

Реакция Коваленко

В ЦПД призвали граждан не поддаваться панике и отметили, что подобные утверждения являются очередным нагнетанием.

"Очередное нагнетание о "локдаунах" в Киеве, Харькове и Одессе - это что-то новенькое. Для начала советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о "еще жестче, чем этой зимой". У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковид", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко заявил, что прогноз по отключениям является лишь предположением отдельного человека, не имеющего отношения к вопросам подготовки страны к зиме.

"Меньше паники. Мы прошли много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары", - подчеркнул он.