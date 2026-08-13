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Розвідка підтвердила можливість посилення обстрілів енергетики

08:42 13.08.2026 Чт
1 хв
Коли ворог може вдатись до масованих обстрілів енергетики?
aimg Олена Чупровська aimg Юрій Дощатов
Розвідка підтвердила можливість посилення обстрілів енергетики Фото: ворог може почати масовані удари по енергетиці України до осені (Getty Images)
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Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило, що з осені обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися.

Про це йдетьсся у матеріалі РБК-Україна "РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко".

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Він також зазначив, що є ризик обстрілів для інфраструктури, яка забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.

Нагадаємо, Україна вже накопичила майже 14 млрд кубометрів газу, але додатковий імпорт усе одно необхідний.

При цьому 400 млн євро, які озвучував раніше міністр енергетики Денис Шмигаль, названо лише мінімальною сумою для закупівель.

Також Шмигаль припускав, що цієї зими Росія може зосередитись на ударах по водопостачанню.

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