Розвідка підтвердила можливість посилення обстрілів енергетики

Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило, що з осені обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися.

Про це йдетьсся у матеріалі РБК-Україна " РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко ".

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Він також зазначив, що є ризик обстрілів для інфраструктури, яка забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.

Нагадаємо, Україна вже накопичила майже 14 млрд кубометрів газу, але додатковий імпорт усе одно необхідний.