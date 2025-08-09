Локальні дощі та до +32: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

Також РБК-Україна поспілкувалось синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, якої погоди чекати українцям найближчим часом.

За словами експерта, найближчими днями - впродовж вихідних і на початку наступного тижня - синоптична ситуація по Україні буде різною.