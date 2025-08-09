Локальные дожди и до +32: что будет с погодой сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь ночью на севере местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, на побережье морей - +16...+21 градус.

Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, на Закарпатье и в южных областях - до +28...+33 градусов.

Погода в регионах

В западных областях - солнечно, местами переменная облачность, без осадков. Ночью +15...+12 градусов, днем +24...+29 градусов.

В северных областях - преимущественно ясно, сухо. Температура ночью +16...+15 градусов, днем +24...+27 градусов.

В центральных областях - малооблачно, без осадков. Ночью +15...+13 градусов, днем +26...+29 градусов.

В восточных областях - солнечно, без осадков. Ночью +17...+15 градусов, днем +27...+29 градусов, на Луганщине до +28 градусов.

В южных областях и Крыму- жарко и ясно. Ночью +20...+18 градусов, днем +28...+32 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза, днем - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.