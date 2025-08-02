Локальні дощі та до +32: якою буде погода сьогодні
Сьогодні, 1 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. І лише на заході прогнозуються локальні короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні погоду без опадів у більшості областей нашої країни зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, і лише на крайньому заході країни очікується випадання локальних короткочасних дощів з грозою.
"Повітряні маси протягом дня рухатимуться з різних напрямків, постійно змінюючись, а швидкість їх руху буде слабкою в межах 3-8 м/с, - повідомили у Укргідрометцентрі.
Температура повітря 2 серпня буде різною залежно від регіону. У більшості областей вночі очікується +11+16 градуси, а вдень буде тепло - від +24 до +29 градуси.
На півдні та сході країни буде спекотніше: вночі не нижче +16+21 градуси, а вдень температура підніметься до +32.
Найпрохолодніше буде у Карпатах - вночі +7+12 градуси, вдень до +17+22 градуси.
Погода у Києві
Сьогодні синоптики прогнозують сонячну та суху погоду, без істотних опадів. Температура сягатиме +26+28 градусів.
Погода в обласних центрах
- Ужгород +15 +13 / +26 +28
- Львів +15 +13 / +26 +28
- Івано-Франківськ +14 +12 / +26 +28
- Чернівці +16 +14 / +25 +27
- Луцьк +15 +13 / +26 +28
- Рівне +15 +13 / +26 +28
- Тернопіль +15 +13 / +26 +28
- Хмельницький +15 +13 / +26 +28
- Житомир +15 +13 / +26 +28
- Вінниця +15 +13 / +26 +28
- Київ +15 +13 / +26 +28
- Чернігів +15 +13 / +26 +28
- Суми +15 +13 / +26 +28
- Полтава +16 +14 / +25 +27
- Черкаси +15 +13 / +26 +28
- Кропивницький +18 +15 / +27 +29
- Дніпро +20 +17 / +29 +31
- Запоріжжя +20 +17 / +29 +31
- Харків +18 +16 / +28 +30
- Луганськ +20 +18 / +29 +31
- Донецьк +19 +17 / +29 +31
- Миколаїв +20 +18 / +29 +31
- Херсон +20 +18 / +29 +31
- Одеса +20 +18 / +28 +30
- Сімферополь +20 +18 / +29 +31
Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.
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