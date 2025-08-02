Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня

Сегодня, 1 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. И лишь на западе прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду без осадков в большинстве областей нашей страны будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, и только на крайнем западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

"Воздушные массы в течение дня будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3-8 м/с, - сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха 2 августа будет разной в зависимости от региона. В большинстве областей ночью ожидается +11+16 градуса, а днем будет тепло - от +24 до +29 градуса.

На юге и востоке страны будет жарче: ночью не ниже +16+21 градуса, а днем температура поднимется до +32.

Прохладнее всего будет в Карпатах - ночью +7+12 градуса, днем до +17+22 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду, без существенных осадков. Температура будет достигать +26+28 градусов.

Погода в областных центрах