Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня
Сегодня, 1 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. И лишь на западе прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня погоду без осадков в большинстве областей нашей страны будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, и только на крайнем западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.
"Воздушные массы в течение дня будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3-8 м/с, - сообщили в Укргидрометцентре.
Температура воздуха 2 августа будет разной в зависимости от региона. В большинстве областей ночью ожидается +11+16 градуса, а днем будет тепло - от +24 до +29 градуса.
На юге и востоке страны будет жарче: ночью не ниже +16+21 градуса, а днем температура поднимется до +32.
Прохладнее всего будет в Карпатах - ночью +7+12 градуса, днем до +17+22 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду, без существенных осадков. Температура будет достигать +26+28 градусов.
Погода в областных центрах
- Ужгород +15 +13 / +26 +28
- Львов +15 +13 / +26 +28
- Ивано-Франковск +14 +12 / +26 +28
- Черновцы +16 +14 / +25 +27
- Луцк +15 +13 / +26 +28
- Ровно +15 +13 / +26 +28
- Тернополь +15 +13 / +26 +28
- Хмельницкий +15 +13 / +26 +28
- Житомир +15 +13 / +26 +28
- Винница +15 +13 / +26 +28
- Киев +15 +13 / +26 +28
- Чернигов +15 +13 / +26 +28
- Сумы +15 +13 / +26 +28
- Полтава +16 +14 / +25 +27
- Черкассы +15 +13 / +26 +28
- Кропивницкий +18 +15 / +27 +29
- Днепр +20 +17 / +29 +31
- Запорожье +20 +17 / +29 +31
- Харьков +18 +16 / +28 +30
- Луганск +20 +18 / +29 +31
- Донецк +19 +17 / +29 +31
- Николаев +20 +18 / +29 +31
- Херсон +20 +18 / +29 +31
- Одесса +20 +18 / +28 +30
- Симферополь +20 +18 / +29 +31
Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.
Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.