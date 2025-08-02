ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня

Суббота 02 августа 2025 07:00
UA EN RU
Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня Иллюстративное фото: прогноз погоды на 2 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 1 августа, Украина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается. И лишь на западе прогнозируются локальные кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня погоду без осадков в большинстве областей нашей страны будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, и только на крайнем западе страны ожидается выпадение локальных кратковременных дождей с грозой.

"Воздушные массы в течение дня будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, а скорость их движения будет слабой в пределах 3-8 м/с, - сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха 2 августа будет разной в зависимости от региона. В большинстве областей ночью ожидается +11+16 градуса, а днем будет тепло - от +24 до +29 градуса.

На юге и востоке страны будет жарче: ночью не ниже +16+21 градуса, а днем температура поднимется до +32.

Прохладнее всего будет в Карпатах - ночью +7+12 градуса, днем до +17+22 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду, без существенных осадков. Температура будет достигать +26+28 градусов.

Погода в областных центрах

  • Ужгород +15 +13 / +26 +28
  • Львов +15 +13 / +26 +28
  • Ивано-Франковск +14 +12 / +26 +28
  • Черновцы +16 +14 / +25 +27
  • Луцк +15 +13 / +26 +28
  • Ровно +15 +13 / +26 +28
  • Тернополь +15 +13 / +26 +28
  • Хмельницкий +15 +13 / +26 +28
  • Житомир +15 +13 / +26 +28
  • Винница +15 +13 / +26 +28
  • Киев +15 +13 / +26 +28
  • Чернигов +15 +13 / +26 +28
  • Сумы +15 +13 / +26 +28
  • Полтава +16 +14 / +25 +27
  • Черкассы +15 +13 / +26 +28
  • Кропивницкий +18 +15 / +27 +29
  • Днепр +20 +17 / +29 +31
  • Запорожье +20 +17 / +29 +31
  • Харьков +18 +16 / +28 +30
  • Луганск +20 +18 / +29 +31
  • Донецк +19 +17 / +29 +31
  • Николаев +20 +18 / +29 +31
  • Херсон +20 +18 / +29 +31
  • Одесса +20 +18 / +28 +30
  • Симферополь +20 +18 / +29 +31

Локальные дожди и до +32: какой будет погода сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому