Логвінський і Ар'єв намагаються зірвати повернення Росії в ПАРЄ

Фото: Георгій Логвинський (OpenUkraine.org)

Українська делегація подала 226 правок

Заступник голови постійної делегації Верховної ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Георгій Логвинський і представник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв намагаються зірвати повернення Росії у ПАРЄ. Про це написав Логвинський у Facebook.

Він повідомив, що разом з Ар'євим, за підтримки делегації та групи правозахисників, вони вирішили "детально опрацювати російську доповідь і подали 226 правок".

"Мінімальний термін розгляду - 6 годин. Це напевно поламає плани Росії і їх провідників. Далі буде боротьба за кожне слово, яке може привести до зовсім протилежного для росіян результату і явно змінює ситуацію. Так що друзі, ми боремося за перемогу і не дивлячись на труднощі і розчарування не опускаємо руки. Я пишаюся нашою командою у ПАРЄ, яка показує, що основна наша українська біда - це "роз'єднання", а ось згуртованість і патріотизм - краща зброя проти ворога і запорука успіху", - написав він.

Зазначимо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозицію про проведення дебатів щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

РБК-Україна писало, що в Страсбурзі в понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ.

Нагадаємо, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.