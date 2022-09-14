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Все логистические пути оккупантов находятся под контролем ВСУ, - Гуменюк

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Киев, Среда 14 сентября 2022 15:38
Все логистические пути оккупантов находятся под контролем ВСУ, - Гуменюк Фото: ВСУ контролируют все логистические пути российских военных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Руководство Вооруженных сил Украины владеет полной информацией о логистических маршрутах и перебрасывании врагом вооружения и техники на южном фронте.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление во время брифинга.

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они могут использовать для окончательного применения этой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попытаются разбить эти колонны на маленькие группы, мы готовы к этому, и они тоже в этом осведомлены", - отметила Гуменюк.

Ранее в ISW заявили, что ВСУ достигают значительных успехов в Херсонской области и подрывают боевые возможности оккупантов.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

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